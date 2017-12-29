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Матвиенко: кабмин должен разобраться, почему модернизация экономики РФ не дает результатов


МОСКВА, 29 дек /ПРАЙМ/. Правительство России должно разобраться, почему шаги по модернизации российской экономики не дают ожидаемых результатов, кабмин должен, наконец, начать принимать решения, которые сдвинут ситуацию с мертвой точки, заявила спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко.

По ее словам, повышения уровня благосостояния россиян можно добиться через модернизацию экономики, ее обновление, что приведет к увеличению числа рабочих мест, улучшению делового климата и созданию благоприятных условий для предпринимательства.

"Правительство России должно разобраться досконально в том, почему все шаги в этом направлении, предпринимавшиеся до сих пор, не дают ожидаемых результатов. И прийти, наконец, к решениям, которые сдвинут это дело с мёртвой точки", - сказала спикер палаты.

Он заверила, что государство видит, что немалой части граждан живётся материально нелегко. "Осознавая остроту этой проблемы, власть включила её в практическую повестку дня своей деятельности в качестве "сквозной", приоритетной", - заявила она в интервью "Парламентской газете".

Кроме того, она отметила, идёт подготовка целого ряда нормативных правовых актов, направленных на усиление защищённости социально уязвимых слоёв населения, поддержку семей.

"Бюджет на 2018 год отвечает требованиям, связанным со статусом России как социального государства. Так, будут проиндексированы пенсии, денежное довольствие военнослужащих. Продолжится реализация майских указов президента. Повышение МРОТ до 85% от прожиточного минимума даст импульс повышению оплаты труда в разных отраслях бюджетной сферы", - подчеркнула Матвиенко.

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