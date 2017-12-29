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Путин подписал закон об увеличении периода выплаты накопительной пенсии на 2018 год


МОСКВА, 29 дек /ПРАЙМ/. Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии на 2018 год, который составляет 246 месяцев, соответствующий документ опубликован в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.

В 2017 году ожидаемый период выплаты накопительной пенсии, применяемый для расчета размера накопительной пенсии, был определен продолжительностью 240 месяцев.

"Ожидаемый период выплаты накопительной пенсии, применяемый для расчета ее размера, на 2018 год устанавливается продолжительностью 246 месяцев", - говорится в документе.

Федеральный закон "Об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии на 2018 год" будет распространен на застрахованных лиц, которым назначается в 2018 году накопительная пенсия.

Закон был подготовлен Минтруда России на основании официальных статистических данных о продолжительности жизни получателей накопительной пенсии в соответствии с методикой оценки ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии.

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