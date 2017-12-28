Отмена роуминга в РФ снизит в 2-3 раза цены для путешественников – Минкомсвязь

МОСКВА, 28 дек /ПРАЙМ/. Отмена роуминга в РФ позволит в два-три раза снизить цены для путешествующих абонентов, говорится в сообщении Минкомсвязи по итогам совещания с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) и крупнейшими операторами мобильной связи.

"По итогам заседания регуляторы и операторы связи договорились о том, что уже в январе 2018 года произойдет значительный объем изменений в тарифных планах, который позволит почувствовать изменения подавляющему большинству абонентов в роуминге. В зависимости от тарифного плана и условий обслуживания абонента, а также удаленности его поездки, цена на связь может снизиться в два-три раза и более", - говорится в сообщении.

Ранее в четверг глава Минкомсвязи Николай Никифоров заявил, что внутрисетевой и национальный роуминг на территории РФ будет отменен в первом полугодии 2018 года. Он отметил, что все крупные операторы связи в России начали корректировку тарифов для последующей отмены роуминга.

Как говорится в сообщении, Минкомсвязь также планирует принимать уточняющие поправки в целый ряд нормативно-правовых актов: усовершенствовать приказ министерства о пропуске трафика, рассмотреть вопрос об уровне цен на межоператорские соединения, развивать законодательство, связанное с доступом операторов связи в многоквартирные дома и уточнить целый ряд других приказов, постановлений и законов.

Как отмечает Минкомсвязь, по независимым оценкам международных аналитических институтов, Россия уже более года входит в число стран с самыми доступными ценами на мобильную связь. Так, в рейтинге 2016 года "Индекс готовности к сетевому обществу" Всемирного экономического форума (ВЭФ) Россия заняла второе место в мире по уровню доступности услуг сотовой связи после Гонконга.