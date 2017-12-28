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Группа НТИ одобрила проект телеком-платформы для многоцелевых спутников связи


МОСКВА, 28 дек /ПРАЙМ/. Межведомственная группа по разработке и реализации Национальной технологической инициативы (НТИ) при президиуме совета при президенте РФ по модернизации экономики и инновационному развитию в четверг одобрила проект телекоммуникационной платформы для многоцелевых спутников связи, сообщается в материалах объединённого пресс-центра НТИ.

"Проект создания малой космической телекоммуникационной платформы "Атом" для многоцелевых спутников связи получит 1,2 миллиарда рублей внебюджетной поддержки в 2018-2021 годах", - говорится в сообщении.

По словам соруководителя рабочей группы рынка "Аэронет" НТИ Сергея Жукова, финансирование обеспечит фонд "ВЭБ Инновации". На первом этапе средства пойдут на разработку новой платформы для спутников связи. На втором этапе, с 2020 по 2022 год, на базе разрабатываемой платформы будет создан и запущен спутник связи для проведения летных испытаний. В планах исполнителя проекта "Даурия Аэроспейс" с 2022 года начать активные продажи на рынках Азии, Африки и Латинской Америки.

"Инновационность космического аппарата заключается в том, что при прочих равных характеристиках он легче и дешевле зарубежных аналогов, - сказал Жуков. - Снижение массы достигается оптимизацией и облегчением конструктивно-силовой схемы из современных композиционных материалов и сотовых панелей с тепловыми трубами. Также уменьшению массы космического аппарата способствует использование современной цифровой миниатюризированной электроники и элементной базы".

Спутники связи - крупнейший сегмент мирового рынка строения КА. Его размер составляет от 10 до 15 миллиардов долларов в год. "У "Даурии" есть предварительные соглашения с заказчиками из Индии, Индонезии, Сингапура на 5 спутников. Это экспортно-ориентированный проект, в то же время востребованный и в России, - отметил Жуков. - Для расширения космического потенциала России в интересах государства развивать эту компетенцию не только в госкорпорации "Роскосмос", но и за ее периметром".

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