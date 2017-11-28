АФК: "Башнефти" согласно мировому соглашению переведено 20 млрд руб

МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. АФК "Система" AFKS перевела финансовые средства в размере 20 миллиардов рублей "Башнефти" BANE в рамках мирового соглашения с "Роснефтью", сообщил официальный представитель корпорации Сергей Копытов. "Заплатили 20 миллиардов рублей", - сказал Копытов.

Арбитраж Башкирии во вторник утвердил мировое соглашение по иску "Роснефти" ROSN, "Башнефти" и Башкирии о взыскании с АФК "Система" и ее дочернего АО "Система-Инвест" 170,6 миллиарда рублей в пользу башкирской нефтяной компании.