Китай и Пакистан завершили строительство автомобильного шоссе в рамках проекта CPEC

ПЕКИН, 28 дек /ПРАЙМ/. Пекин и Исламабад завершили строительство участка автомобильной дороги на севере Пакистана в рамках проекта Китайско-пакистанского экономического коридора (China-Pakistan Economic Corridor, CPEC), сообщает Центральное телевидение Китая.

Китайско-пакистанский экономический коридор - инфраструктурный проект на сумму 46 миллиардов долларов, средства в который инвестирует Китай. В рамках проекта предполагается посредством широкой сети автомобильных и железных дорог соединить пакистанский юго-западный портовый город Гвадар с китайским Синьцзян-Уйгурским автономным районом.

Торжественное открытие участка дороги состоялось в среду при участии премьер-министра Пакистана Шахида Хакана Аббаси.

Участок 47-километрового участка дороги обошелся в сумму почти 327 миллионов долларов, финансирование предоставили Азиатский банк развития и Министерство международного развития Великобритании (DFID). АБР выделил 205 миллионов, DFID предоставило 121,6 миллиона долларов.

Строительство шоссе продолжалось менее трех лет и было завершено в установленные временные рамки. На дороге возведены 30 мостов и эстакад, 31 подземный переход и 157 водопропускных труб.

Этот участок стал уже вторым шоссе, построенным в рамках проекта экономического коридора в северной провинции Пакистана Хайбер-Пахтунхва, до этого была построена дорога от Пешавара в Исламабад.

Как отмечает телеканал, новое шоссе стало важнейшим звеном в транзитном маршруте через Пакистан, которое свяжет северные горные районы с уже функционирующими дорогами, пролегающими с севера на юг. Это улучшит транспортное сообщение в самом Пакистане, а также положительно отразится на торгово-экономических отношениях страны с Китаем и центрально-азиатскими странами.