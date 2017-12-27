FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Экономика Латвии будет ежегодно расти более чем на 3%, заявил министр финансов


РИГА, 27 дек /ПРАЙМ/. Латвийская экономика будет расти в ближайшие три года более чем на 3% ежегодно, ожидает министр финансов республики Дана Рейзниеце-Озола.

"Министерство финансов прогнозирует, что в этом году прирост ВВП Латвии составит 3,7%, а в последующие годы развитие будет более умеренным, так как не ожидается столь резкого роста инвестиций, как после резкого спада в 2016 году. Прирост ВВП в 2018 году может составить 3,4%, а в 2019 и 2020 годах стабилизируется на уровне 3,2%", - сообщила министр.

По ее прогнозам, в 2018 и последующие годы ожидается намного более активный приток инвестиций и их отдача, в том числе от инвестиций в исследования и сотрудничество научных учреждений с бизнесом, разработку новых продуктов, повышение конкурентоспособности предприятий и квалификации работников.

Инвестиции для поддержки предпринимательства будут способствовать появлению новых предприятий, росту продуктивности и экспортного потенциала и улучшению качества жизни населения, считает министр.

Латвия с 2004 года является членом ЕС.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ