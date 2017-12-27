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Эксперты Юго-Восточной Азии зафиксировали несколько подозрительных транзакций с биткоином


Мировая экономика

МОСКВА, 27 дек /ПРАЙМ/. Несколько подозрительных транзакций с использованием биткоина были зафиксированы в последнее время, сообщает газета Straits Times со ссылкой на экспертов финансовой разведки стран Юго-Восточной Азии.

Как сообщили источники издания, высокая степень анонимности, предоставляемая криптовалютой, делает ее наиболее предпочтительной для боевиков в регионе.

"Число (транзакций) пока еще небольшое, но мы знаем, что оно растет. Конечная цель (боевиков) - обеспечить доставку этих средства по назначению", - заявил один из источников.

"Мелкие или крупные (транзакции), они могут помочь продвинуть планирование терактов на следующий уровень - совершение терактов", - добавил он.

Источник издания добавил, что для слежения и анализа схем "используется специальное оборудование и базы данных". Он добавил, что в настоящее время можно отследить "источник финансирования, но установить, кто стоит за операцией, очень проблематично".

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