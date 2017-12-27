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Кабмин РФ одобрил проект соглашения ЕАЭС о судоходстве


Экономика

МОСКВА, 27 дек /ПРАЙМ/. Правительство РФ одобрило проект соглашения Евразийского экономического союза (ЕАЭС) о судоходстве, сообщается на сайте кабмина в среду.

"Подписанным распоряжением российской стороной одобрен проект Соглашения Евразийского экономического союза о судоходстве", - говорится в документе.

Отмечается, что целью соглашения является создание правовой базы для определения порядка плавания судов по внутренним водным путям государств ЕАЭС.

Сообщается, что соглашение будет регламентировать перевозку грузов, пассажиров и их багажа, буксировку между государством ЕАЭС флага судна и другим государством ЕАЭС на смежных внутренних водных путях. Также оно будет регулировать транзитный проход судов по внутренним водам государств ЕАЭС и двусторонние перевозки. Исключения составят перевозки между портами одного государства ЕАЭС судами под флагом другого государства и перевозки в порты третьих стран.

Как следует из документа, в соответствии с соглашением каждое государство ЕАЭС будет предоставлять судам под флагом других государств ЕАЭС такие же права, которые предоставляются судам, плавающим под его флагом.

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