Прибыль крупных промышленных предприятий Китая за 11 месяцев выросла на 21,9%

ПЕКИН, 27 дек /ПРАЙМ/. Прибыль крупных промышленных предприятий Китая за 11 месяцев 2017 года выросла на 21,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные государственного статистического бюро страны.

По сравнению с показателями января-октября этого года темпы роста прибыли замедлились на 1,4 процентных пункта. Согласно статистике, прибыль крупных промышленных предприятий страны за январь-ноябрь составила 6,87 триллиона юаней (1,05 триллиона долларов).

Прибыль предприятий, занятых в добывающей промышленности, за отчетный период составила 443,4 миллиарда юаней (67,7 миллиарда долларов); прибыль компаний в обрабатывающей отрасли выросла на 18,9%, а прибыль компаний, занятых в производстве и передаче электричества, тепловой энергии и газа, снизилась на 18,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

В общей сложности в 39 из 41 отрасли промышленности доходы выросли, в двух - сократились.

Также, согласно подсчетам государственного статистического бюро, прибыль государственных предприятий Китая за 11 месяцев текущего года составила 1,57 триллиона юаней (213,8 миллиарда долларов), что на 46,2% выше показателя аналогичного периода 2016 года. Прибыль акционерных предприятий выросла на 23,9%, а частных - на 12,7%.

Отдельно в ноябре 2017 года прибыль крупных промышленных предприятий Китая составила 785,8 миллиарда юаней (120,1 миллиарда долларов), показав прирост на 14,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Статбюро отмечает, что несмотря на замедление темпов роста прибыли по сравнению с октябрем, в целом в течение года эффективность промышленность предприятий стабильно улучшалась.