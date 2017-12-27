Чемезов: Решения по вхождению ОАК в "Ростех" нет

МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Решения по вхождению Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) в "Ростех" нет, но в случае принятия такого решения может появиться единая компания с полным циклом производства, сообщил генеральный директор "Ростеха" Сергей Чемезов в интервью газете "Коммерсант".

"Мы сейчас говорим гипотетически, решения по вхождению ОАК (в "Ростех") нет", - сказал он, отвечая на вопрос, что может дать вхождение ОАК в "Ростех".

По словам Чемезова, ОАК - наиболее близкая к "Ростеху" компания из тех структур, которые не входят в корпорацию. "Около 70% всех комплектующих делается у нас: двигатели, авионика, композиты, агрегаты… Мы друг без друга жить не можем", - заявил глава "Ростеха".

Он добавил, что в случае принятия решения о вхождения ОАК в "Ростех" может появиться единая компания с полным циклом производства.

"Если решение будет принято, появится единая компания, типа Boeing или Airbus. Полный цикл производства в одних руках и в одном месте. В этом случае, наверное, такая объединенная компания будет больше интересна для инвестора, чем раздробленная", - заявил Чемезов в интервью газете "Коммерсант".

В конце ноября министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров сообщал, что вопрос о вхождении ОАК в состав корпорации "Ростех" обсуждается, "целесообразность (этого) есть". В то же время, по словам первого вице-президента ОАК Александра Тулякова, корпорация не в курсе якобы имеющихся намерений передать ее военные предприятия под контроль "Ростеха".

Ранее в некоторых российских СМИ появилась информация, согласно которой в результате реформирования Объединенной авиастроительной корпорации за ОАК останется только гражданский дивизион самолетостроения, в то время как все предприятия военной авиации перейдут под контроль "Ростеха".