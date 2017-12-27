ЦЭПР: Цены на продукты в разных регионах РФ за год выросли на 9,5%

МОСКВА, 27 дек /ПРАЙМ/. Цены на продукты в разных регионах России за год выросли на 9,5%, что в три раза превышает заявленный уровень инфляции, такие данные приводятся в исследовании Центра экономических и политических реформ (ЦЭПР), предоставленном РИА Новости.

В ноябре-декабре 2017 года ЦЭПР провел исследования потребительских цен на основные товары и услуги в 12 регионах (17 населенных пунктах) в разных частях страны, в том числе в Алтайском крае (город Бийск), Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Владивостоке, Нальчике и Москве.

"В среднем цены на продукты за год выросли на 9,5%, что в три раза превышает официально заявленный уровень инфляции", - говорится в исследовании.

Так, цены на корзину продовольственных товаров, в состав которой, в частности, входят молоко, сливочное масло, сыры, мясо, рыба, крупы, хлеб, картофель, яблоки, больше всего взлетели в Оренбургской области (23,4%) и Карелии (22,3%), меньше всего - в Кемеровской области (3%).

Авторы документа отмечают, что практически во всех исследуемых населенных пунктах выросли цены на бензин. "Цены на общественный транспорт либо остались теми же, либо выросли - причем в отдельных населенных пунктах достаточно ощутимо (в Нижнем Новгороде, Москве, Азове, Бугуруслане)", - говорится в исследовании.