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Названы крупнейшие ипотечные кредиторы России


Недвижимость и строительство / Компании / Потребительский рынок
  • #Ипотека
    © fotolia.com, Rido

МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Крупнейшими ипотечными кредиторами России стали Сбербанк SBER, ВТБ24 и Газпромбанк, свидетельствуют результаты совместного исследования АИЖК и компании Frank RG, имеющиеся в распоряжении РИА Недвижимость.

Рыночная доля Сбербанка за 11 месяцев 2017 года составила 52%, банк выдал ипотеки на 929 миллиардов рублей.

Второе место занял ВТБ24 с долей рынка в 18% и объемом выдачи 322,2 миллиарда рублей. Третье место у Газпромбанка с долей в 3,6% и объемом выдачи в 64,7 миллиарда рублей, следует из материалов.

Совокупная доля иностранных игроков на рынке ипотеки в РФ (банк "Дельтакредит" и Райффайзенбанк) составляет около 5% по итогам 11 месяцев 2017 года, говорится в материалах АИЖК.

Всего в рейтинге представлены 15 банков, замыкает его Промсвязьбанк PSBR, о санации которого Центробанк заявил 15 декабря, с долей на рынке 0,7% и объемом выдачи в 11,7 миллиарда рублей. На одну позицию его обгоняет банк "Российский капитал" с показателями 0,8% и 13,5 миллиарда рублей соответственно. АИЖК во вторник сообщило о завершении процесса передачи банка"Российский капитал" в состав агентства.

Лидером по темпам роста ипотечного портфеля за 11 месяцев с показателем 42% является Райффайзенбанк, его портфель вырос до 99,6 миллиарда рублей. Второе место по темпам роста у банка "Санкт-Петербург" - 24,3% до 51,7 миллиарда рублей, третье - у ВТБ с 19,6%, до 128,1 миллиарда рублей. Единственный банк, у которого объем ипотечного портфеля за отчетный период сократился - это санируемый банк "ФК "Открытие". Падение составило 5,2% - до 70,8 миллиарда рублей.

"Рыночная доля АИЖК в объеме предоставленных ипотечных кредитов в ноябре 2017 года составила 2,2%, годом ранее – 1,2%. Агентство занимает 8 место по объему выданных ипотечных кредитов в ноябре 2017 года, поднявшись за год на 2 позиции", - сообщается в нем. В ноябре 2017 года выдано ипотечных кредитов АИЖК на 5,4 миллиарда рублей, 74% из них – по агентской технологии. В ноябре 2016 года на долю выдач ипотеки по агентской технологии приходилось 26%.

В рейтинге представлены данные за ноябрь и накопленным итогом с начала года: выдачи ипотечных кредитов, изменение накопленного ипотечного портфеля, распределение долей участников рынка. Основной источник получения данных для рейтинга – регулярное анкетирование участников ипотечного рынка, предоставляющих информацию на основе управленческой отчетности, уточняется в материалах АИЖК.

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