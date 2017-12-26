Движение по второму пути восстановлено после схода с рельсов грузовых вагонов в Забайкалье

МОСКВА, 26 дек /ПРАЙМ/. Восстановлено движение по второму пути перегона Бада – Жипхеген Забайкальской железной дороги, где сошли с рельсов грузовые вагоны, сообщает РЖД.

Ранее железнодорожная компания сообщила, что 16 грузовых вагонов сошли с рельсов на Транссибирской магистрали в Забайкалье, движение поездов на перегоне было остановлено. Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте сообщало, что следователи проводят проверку после схода с рельсов 12 грузовых вагонов на Транссибе. Отмечалось, что пострадавших нет. Повреждены 150 метров четных и 100 метров нечетных путей и три опоры контактной сети. Во вторник днем компания сообщала о восстановлении движения по первому пути перегона.

"Двадцать шестого декабря 2017 года в 21.09 мск восстановлено движение по второму пути перегона Бада – Жипхеген Читинского региона Забайкальской железной дороги. Движение поездов осуществляется в штатном режиме", — говорится в сообщении.

В работах по ликвидации последствий происшествия были задействованы восстановительные поезда со станций Хилок, Чита, Улан-Удэ. В РЖД действовал оперативный штаб по координации восстановительных работ.

В результате схода были задержаны пассажирские поезда дальнего следования № 19 Пекин – Москва, № 7 Владивосток – Новосибирск, № 100 Москва – Владивосток, № 322 Иркутск – Забайкальск и № 99 Владивосток – Москва.

Транссиб – двухпутная дорога, движение в каждом направлении идет только по одному пути.