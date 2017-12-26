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Авиасообщение Камчатки с другими регионами прервано из-за циклона


ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 дек /ПРАЙМ/. Циклон, который обрушился на Камчатку в ночь с понедельника на вторник, нарушил воздушное сообщение полуострова с другими регионами, аэропорт "Петропавловск-Камчатский" будет закрыт примерно до полудня вторника по местному времени, сообщили в диспетчерской главного аэропорта края.

"Утром на Камчатку должны были прилететь три рейса: из Москвы, Новосибирска и Владивостока. Однако из-за снежных перемётов на полосе принято решение закрыть аэропорт ориентировочно до полудня вторника по местному времени. Технические службы брошены на расчистку взлетно-посадочной полосы", - сказал диспетчер аэропорта "Петропавловск-Камчатский".

Он добавил, что рейс из столицы отправлен на запасной аэродром в Хабаровск, самолёт из Новосибирска будет пережидать непогоду в Магадане, а приморский рейс пока остаётся в аэропорту вылета.

В аэропорту также отметили, что все полёты местной авиации отменены до улучшения погоды.

Мощный циклон обрушился на южные районы Камчатки в ночь с понедельника на вторник. Он принёс на полуостров сильный ветер и снег. По прогнозам синоптиков, в некоторых районах края ветер будет достигать ураганной силы. В регионе действует предупреждение о лавинной опасности.

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