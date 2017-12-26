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Российские сенаторы рассмотрят законы о продлении маткапитала и о выплатах на детей


МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Совфед на последнем пленарном заседании в рамках осенней сессии во вторник рассмотрит законы о продлении срока выплат материнского капитала и о выплатах на детей.

Первый закон продлевает программу материнского капитала до конца 2021 года и предоставляет возможность направлять средства маткапитала на оплату платных образовательных услуг дошкольного образования.

В настоящее время право на дополнительные меры господдержки может быть реализовано не ранее чем по истечении трех лет со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей.

Из этого правила предусмотрены исключения: до достижения ребенком трех лет средства материнского капитала можно использовать на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилья, включая ипотечные кредиты, а также на приобретение товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, сообщается в документе.

Законом предлагается установить еще одно исключение - дать возможность направлять средства материнского капитала на платное дошкольное образование или оплату других связанных с получением дошкольного образования расходов.

Второй закон дает право на ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого и (или) второго ребенка.

Такие выплаты предоставляются россиянам, постоянно проживающим в России, если ребенок рожден (усыновлен) начиная с 1 января 2018 года, если ребенок является гражданином России и если размер среднедушевого дохода семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения в конкретном регионе.

Средний размер такой ежемесячной выплаты в связи с рождением первого ребенка составит в 2018 году 10.523 рубля. По данным Минтруда, общий объем средств на реализацию закона составит 21,4 миллиарда рублей. Численность потенциальных получателей выплаты на первого ребенка составит около 339,1 тысячи человек ежегодно.

Кроме того, члены Совета Федерации обсудят ратификацию международных соглашений, в том числе Конвенцию Совета Европы о борьбе с фальсификацией медицинской продукции.

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