Правительство России раздаст регионам деньги на социальные программы

МОСКВА, 26 дек /ПРАЙМ/. Правительство России распределит во вторник между регионами деньги на социальные программы, следует из повестки заседания кабинета министров.

В частности, будет рассмотрен проект о распределении между регионами 21,4 миллиардов рублей в 2018 году на ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка.

Правительство обсудит распределение в 2018 году более 1,5 миллиарда рублей шести регионам (Ингушетия, Брянская, Московская, Самарская, Ульяновская области, Москва) на предоставление путевок на санаторно-курортное лечение по медицинским показаниям, а также бесплатного проезда к месту лечения и обратно.

Также будет рассмотрен проект о распределении в 2018 году более 31,6 миллиарда рублей на обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами и медицинскими изделиями по рецептам, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов.

На заседании далее будет рассмотрено выделение около 9,9 миллиарда рублей на поддержку ведущих университетов России в целях повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров.

Правительство также рассмотрит проект об упрощении условий участия работодателей и граждан в региональных программах повышения мобильности трудовых ресурсов. Предлагается не учитывать реализацию инвестиционных проектов при разработке региональных программ и предоставить регионам право устанавливать порядок и критерии отбора работодателей для включения в региональную программу и исключения из неё. Проект также предлагает наделить регионы, имеющие приоритетное право на привлечение трудовых ресурсов, правом менять в региональных программах перечень работодателей или профессий, на которые предполагается привлекать работников.