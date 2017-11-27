Колеса попавшего в ДТП в Москве автобуса в начале движения были вывернуты вправо - ГАЗ

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МОСКВА, 25 дек /ПРАЙМ/. Колеса попавшего в ДТП в Москве автобуса в начале движения были резко вывернуты вправо, он направлялся со значительным отклонением от маршрута следования, сообщает группа "ГАЗ" GAZA по результатам предварительного анализа происшествия.

Днем в понедельник автобус въехал в подземный переход у станции метро "Славянский бульвар". В аварии погибли пять человек, около 15 получили травмы. Полиция задержала водителя автобуса. Возбуждено уголовное дело по двум статьям - "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" и "нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".

"Предварительный анализ деталей происшествия показывает, что в начале движения колеса автобуса были резко вывернуты вправо и автобус направлялся со значительным отклонением от маршрута следования", - говорится в сообщении.

"При этом можно предположить, что с большой долей вероятности водителем не была задействована ни одна из перечисленных тормозных систем автобуса, не говоря о простой возможности торможения двигателем, в противном случае автобус бы гарантированно остановился", - добавляет компания.

Пресс-служба группы "ГАЗ" ранее сообщила, что эксперты компании-производителя автобуса проведут детальный осмотр машины для анализа технического состояния. Автобус "ЛИАЗ" был изготовлен Ликинским автобусным заводом группы "ГАЗ" в 2016 году и передан в "Мострансавто" для работы на рейсовых маршрутах Подмосковья.