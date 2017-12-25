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Колеса попавшего в ДТП в Москве автобуса в начале движения были вывернуты вправо - ГАЗ


МОСКВА, 25 дек /ПРАЙМ/. Колеса попавшего в ДТП в Москве автобуса в начале движения были резко вывернуты вправо, он направлялся со значительным отклонением от маршрута следования, сообщает "Группа ГАЗ" по результатам предварительного анализа происшествия.

Днем в понедельник автобус въехал в подземный переход у станции метро "Славянский бульвар". В аварии погибли пять человек, около 15 получили травмы. Полиция задержала водителя автобуса. Возбуждено уголовное дело по двум статьям - "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" и "нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".

"Предварительный анализ деталей происшествия показывает, что в начале движения колеса автобуса были резко вывернуты вправо и автобус направлялся со значительным отклонением от маршрута следования", - говорится в сообщении.

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