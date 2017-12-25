Объем премий московских страховщиков за 9 месяцев вырос на 11%, до 524 млрд руб - ЦБ

МОСКВА, 25 дек /ПРАЙМ/. Общий объем страховых премий, полученных страховщиками Московского региона, за девять месяцев 2017 года вырос на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и составил 524 миллиарда рублей, сообщается в пресс-релизе Банка России.

Количество заключенных страховыми компаниями договоров страхования увеличилось на 14%, до 62 миллионов. "Рост количества договоров вызван активизацией на рынке кредитования и увеличением продаж сопутствующих страховых продуктов. Банки продолжают играть важную роль в продвижении на рынок различных программ страхования", – пояснил начальник управления надзора за деятельностью субъектов страхового дела ГУ Банка России по ЦФО Кирилл Табаков.

Поступления по договорам страхования жизни выросли на 54%, составив 119 миллиардов рублей, что объясняется популяризацией инвестиционных программ. Объем страховых взносов по ОСАГО вырос на 9% и составил 43 миллиарда рублей, поступления по автокаско снизились на 8% - до 58 миллиардов рублей, причем эта тенденция наблюдается с 2016 года.

При этом объем страховых выплат за девять месяцев в Московском регионе увеличился на 9% в годовом выражении и превысил 191 миллиард рублей. По итогам девяти месяцев отмечено увеличение страховых выплат по страхованию имущества юридических лиц на 64% - до 24 миллиардов рублей. Такой рост связан с осуществлением выплаты по пожару на Березовской ГРЭС. Страховые выплаты по ОСАГО увеличились на 39% и составили 28 миллиардов рублей.