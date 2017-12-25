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Ингушетия намерена сотрудничать с итальянскими и французскими бизнесменами


НАЛЬЧИК, 25 дек /ПРАЙМ/. Власти Ингушетии намерены в ближайшее время наладить сотрудничество с представителями итальянского и французского бизнеса, сообщил глава региона Юнус-Бек Евкуров.

"Недавно достигнута договоренность с итальянской компанией, что она будет содействовать нам в строительстве предприятия по таре для фруктов. Также мы прорабатываем вопрос о сборке техники для работы во фруктовых садах. Ведется и работа с французской компанией по упаковочным материалам", - сказал Евкуров в понедельник на пресс-конференции в Магасе.

Он также напомнил, что у республики налажены хорошие деловые взаимоотношения с Турцией, совместно с представителями которой в регионе строится тепличный комплекс, идет работа по привлечению арабских инвесторов.

"С китайцами мы тоже продолжаем работать, хотя очень медленно идет процесс, но, тем не менее, он не остановился. Хотим выйти и на рынки других государств", - отметил глава Ингушетии.

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