Автобус въехал в подземный переход в Москве, есть погибшие

МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Рейсовый автобус въехал в пешеходный подземный переход около станции метрополитена "Славянский бульвар" на Можайском шоссе. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах мегаполиса, погибли четыре человека, еще 15 получили ранения различной степени тяжести.

"Предварительно, автобус съехал в подземный переход на станции метро "Славянский бульвар", — цитирует агентство своего собеседника.

"Автобус сбил людей, 15 человек пострадали, еще четыре погибли", - добавил источник.