Арбитраж Башкирии 26 декабря рассмотрит мировое соглашение "Роснефти" и АФК "Система"

МОСКВА, 25 дек ПРАЙМ. Арбитражный суд Башкирии назначил на 26 декабря заседание, на котором рассмотрит заявление "Роснефти" ROSN, "Башнефти" BANE, Башкирии, АФК "Система" AFKS и ее дочерней компании "Система-Инвест" об утверждении мирового соглашения в деле по иску "Роснефти" к АФК на 170,6 миллиарда рублей, сообщила РИА Новости представитель суда Ксения Габдюшева.

"Заседание назначено на 26 декабря, 14 часов", - сказала собеседница агентства. Заявление об утверждении мирового соглашения "Роснефти" и АФК подано в суд

Ранее в понедельник стало известно, что стороны подали в суд совместное заявление, в котором просят утвердить заключенное ими мировое соглашение.

Вечером 22 декабря стороны сообщили, что заключили мировое соглашение, по условиям которого АФК "Система" обязуется выплатить "Башнефти" 100 миллиардов рублей не позднее 30 марта 2018 года при поддержке Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и Сбербанка SBER. После уплаты этой суммы стороны обязуются отказаться от взаимных претензий.