Заявление об утверждении мирового соглашения "Роснефти" и АФК подано в суд

МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. заявление об утверждении мирового соглашения "Роснефти" ROSN, "Башнефти" BANE, Башкирия, АФК "Система" AFKS и ее дочерней компании "Система-Инвест" подано в Арбитражный суд Башкирии, следует из картотеки суда.

Оно датировано 25 декабря. Мировое соглашение с "Роснефтью" включает снятие ареста с активов "Системы"

Вечером 22 декабря стороны сообщили, что заключили мировое соглашение, по условиям которого АФК "Система" обязуется выплатить "Башнефти" 100 миллиардов рублей не позднее 30 марта 2018 года при поддержке Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и Сбербанка SBER. После уплаты этой суммы стороны обязуются отказаться от взаимных претензий.