Одно из зданий Минсельхоза загорелось в центре Москвы

МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. В столице загорелось одно из зданий министерства сельского хозяйства РФ в понедельник, 25 декабря. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах Москвы.

"Предварительно, горит кровля одного из зданий Минсельхоза по адресу: Орликов переулок, 1/11. Пострадавших, предварительно, нет", - рассказал собеседник.

Отмечается, что из здания были эвакуированы около ста человек.

Площадь пожара уточняется.

Источник добавил, что, вероятно, пожар вспыхнул в ходе ремонтных работ. "Предварительно, источник возгорания — кровельные работы", - подытожил собеседник агентства.