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Американка получила счет за электричество на сумму в $284 млрд‍


МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Жительница американского штата Пенсильвания получила счет на оплату долга за электроэнергию на сумму в $284 млрд, сообщает телеканал Fox News.

"У меня глаза выскочили из орбит. Мы только повесили рождественскую иллюминацию, и я уже подумала, не было ли это ошибкой", — заявила 58-летняя домохозяйка Мария Хоромански.

Она добавила, что в декабре текущего года уже заплатила компании-поставщику электроэнергии свыше $28 тысяч.

Позднее стало известно, что н асамом деле долг женщины за свет составлял около $284, лишние девять нулей были приписаны в личном интернет-кабинете пользователя электросетей по причине компьютерного сбоя. "Я не могу вспомнить, что когда-либо видел счет на миллиарды долларов, но мы благодарны клиенту за готовность связаться с нами", - прокомментировал в свою очередь представитель компании-поставщика.

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