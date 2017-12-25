Два новых судна для Камчатки начали строить на приморских заводах

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 дек /ПРАЙМ/. Строительство двух самоходных барж грузоподъемностью до 40 тонн для работы на переправах Камчатки началось на заводах Приморского края, сообщает пресс-служба камчатского правительства.

Отмечается, что каждое судно предназначено для перевозки до 25 пассажиров, 38-40 тонн грузов и одного грузового автомобиля. Согласно техническому заданию, баржи длиной до 28,5 метров и шириной до 8 метров должны развивать скорость до 10 узлов.

"По итогам проведенного конкурса, поставщиком барж выступил Ливадийский ремонтно-судостроительный завод. Одно судно предприятие построит в своих цехах, строительство второго по субподряду выполнит Славянский судоремонтный завод", - говорится в сообщении.

В региональном минтрансе добавили, что строительство новых барж осуществляется в рамках реализации краевой госпрограммы по развитию транспортной системы.

"Договор на поставку двух грузопассажирских барж предполагает их проектирование, постройку, доставку и сдачу заказчику", - приводит пресс-служба слова гендиректора Ливадийского ремонтно-судостроительного завода Юрия Бадодина.

По его словам, доставить баржи на Камчатку поставщик должен да конца августа 2018 года.

"У нас существуют несколько водных переправ, где требуется перевозка людей, грузов и транспорта. В зиму на этих участках мы открываем ледовые переправы, а в период навигации используем баржи. Подходящими для работы на таких переправах являются грузопассажирские суда типов "Славянка" и "Восток", - сказал глава краевого минтранса Владимир Каюмов.

Он добавил, что в конце ноября также проведены конкурсные процедуры по приобретению для Камчатки трех новых судов на воздушной подушке. Их поставка в регион состоится в 2018 году. Кроме того, в следующем году министерство транспорта и дорожного строительств Камчатского края планирует заказать еще две 20-тонные баржи со сроком их поставки в 2019 году.