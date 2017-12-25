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Паромная переправа, соединяющая Сахалин с материком, закрыта из-за циклона на три дня


ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 дек /ПРАЙМ/. Паромная переправа Холмск - Ванино, соединяющая Сахалин с материком, закрыта на три дня в связи с пришедшим на остров мощным циклоном, сообщил РИА Новости в понедельник замгендиректора "ТЭК "Дальтранссервис" Геннадий Котликов.

"Переправа закрылась сразу после того, как последний из паромов зашел в порт Ванино, сейчас непогоду там пережидают все три дизельэлектрохода "Сахалинского морского пароходства" - "Сахалин-8", "Сахалин-9" и "Сахалин-10". Возобновить движение планируется 28 декабря", - сказал Котликов.

По данным синоптиков, в Татарском проливе в настоящее время штормит, скорость ветра местами достигает ураганных значений. Высота волн может достигнуть семи метров.

Накануне МЧС предупредило о надвигающемся на Сахалин мощном циклоне, который в понедельник и вторник затронет 15 районов Сахалинской области. Ожидается сильный снег и ветер свыше 20 метров в секунду, на побережьях – свыше 30 метров в секунду.

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