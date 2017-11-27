Греф назвал план Кудрина по экономическому развитию России "самым лучшим"

МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Президент Сбербанка SBER Герман Греф считает "самым лучшим и квалифицированным" из существующих план развития экономики России, подготовленный под руководством главы комитета гражданских инициатив Алексея Кудрина, возглавляющего совет Центра стратегических разработок (ЦСР).

ЦСР разработал программу экономического развития страны до 2024 года. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков 17 ноября сообщил, что Кудрин рассказал президенту РФ Владимиру Путину о работе над стратегией развития России. Кудрин 25 ноября сообщил, что доложил Путину предложения по бюджетной и налоговой политике, необходимости увеличить расходы на образование. Он отметил, что правительство изучит предложения его центра по подготовке стратегии социально-экономического развития РФ до 2024 года.

Греф заявил в интервью газете Financial Times, что теперь он больше надеется, что Путин осуществит более широкую программу реформ после его ожидаемого переизбрания весной 2018 года. По мнению главы Сбербанка, план Кудрина "самый квалифицированный и лучший". "Он сделал так много работы, и было бы совершенно нелогично не использовать этот документ", - добавил Греф.

Глава Сбербанка отметил, что Россия уже значительно догнала своих конкурентов в других странах благодаря новому плану Путина по цифровизации экономики. "Если раньше я думал, что мы действительно серьезно нуждаемся в подобном сдвиге и находимся на обочине прогресса, который наблюдаем, то теперь многие российские компании начинают двигаться в этом направлении", - подчеркнул Греф.