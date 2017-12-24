КНДР отвергла новую резолюцию ООН о санкциях

ТОКИО, 24 дек — ПРАЙМ. Пхеньян отвергает новые санкции Совета Безопасности как акт войны. Об этом говорится в заявлении представителя МИД КНДР, распространенном в воскресенье по каналам Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК), передает РИА Новости.

В пятницу СБ ООН единогласно принял новую резолюцию по оказанию давления на Северную Корею в ответ на ее недавнее испытание межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-15".

"Мы полностью отвергаем состряпанную США и пресмыкающимися перед ними силами санкционную резолюцию как грубое вмешательство, попирающее суверенитет нашей республики, как акт войны, разрушающий мир и безопасность на Корейском полуострове и в регионе в целом", — говорится в заявлении.

В ведомстве подчеркнули, что Пхеньян продолжит укреплять оборонительные силы ядерного сдерживания для "достижения реального баланса сил с США и искоренения ядерных угроз, шантажа и враждебных действий" со стороны Вашингтона.

Совбез ООН по инициативе США ввел новые международные санкции в отношении КНДР

Новая резолюция вводит дополнительные ограничения на поставки в страну сырой нефти и продуктов нефтепереработки. Кроме того, она требует от всех стран выслать северокорейских трудовых мигрантов в течение 24 месяцев. Предусматриваются и другие рестрикции, касающиеся импорта в Северную Корею промышленного оборудования, тяжелой техники и транспортных средств, а также закупок основных экспортных товаров.

Ранее Россия и Китай предложили КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США — воздержаться от проведения учений в регионе для стабилизации ситуации на полуострове, но в Вашингтоне эту инициативу проигнорировали.