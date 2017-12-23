Парламент Италии принял проект бюджета после двух голосований о доверии правительству

РИМ, 23 дек /ПРАЙМ/, Александр Логунов. Верхняя палата итальянского парламента в субботу окончательно одобрила проект бюджета на 2018 год, открыв таким образом путь к намеченным на весну общенациональным выборам.

Законопроект предусматривает меры бюджетной экономии общим объемом 20 миллиардов евро, которые должны привести к росту ВВП страны на 0,3%. Бюджет был одобрен 140 голосами за, против проголосовало 97 сенаторов. Голосованию в Сенате предшествовало одобрение проекта закона о бюджете в нижней палате депутатов. В обоих случаях голосование было увязано с постановкой вопроса о доверии нынешнему правительству, который оно поставило, чтобы избежать внесения изменений и дальнейшего затягивания обсуждения.

Проект бюджета вступит в силу после официальной публикации. Он вводит специальный "интернет-налог" в размере 3%, который коснётся определенных транзакций за исключением интернет-торговли и начнёт действовать с 2019 года. Кроме того, новый бюджет предусматривает изменение порядка выплаты пенсий, сокращения выплаты пособий на новорожденного ребёнка и, прежде всего, замораживание предусмотренного ранее на 2018 год повышения налогов.

Бюджетный "маневр", который по выражению премьера Паоло Джентилони даст "толчок росту" экономики страны, может стать последним законопроектом, принятым нынешним созывом Палаты депутатов и Сената. Согласно гипотезе, обнародованной ранее влиятельной газетой Corriere della sera, президент Италии Серджо Маттарелла может распустить обе палаты национального парламента сразу после рождественских праздников — 27 декабря. В таком случае, по мнению газеты, всеобщие выборы могли бы быть назначены на 4 марта 2018 года.