ФАС проверит факты завышения цен такси-агрегаторами в преддверии новогодних праздников

МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. ФАС проверит факты завышения цен на услуги такси-агрегаторов в преддверии новогодних праздников, заявил журналистам замглавы ФАС Андрей Цариковский.

"В данном случае это вопрос ФАС. А если мы еще вдобавок увидим, что это повышение абсолютно синхронно и на одинаковые суммы, то я сам в своем управлении картелей это посмотрю", - сказал он, комментируя жалобы в соцсетях о завышении цен на услуги такси-агрегаторов перед новогодними праздниками.

"Потому что если мы докажем, что перегрузки нет, а цены у всех одинаково взлетели, это уже злоупотребление, либо предварительный сговор", - добавил Цариковский.