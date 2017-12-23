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В Испании разыграли рождественскую лотерею с призовым фондом в 2,4 млрд евро


МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Традиционную рождественскую лотерею El Gordo ("Толстяк") с призовым фондом в 2,4 миллиарда евро разыграли в Испании в пятницу, весь первый приз — 4 миллиона евро — достался жителям более 10 провинций, передает РИА Новости.

Рождественская премия — одно из главных событий года для испанцев, в ней участвуют более 80% жителей страны. Розыгрыш транслируют основные каналы телевидения. Традиционно испанцы не только покупают билеты, чтобы выиграть самим, но и дарят их соседям, родственникам, коллегам и просто знакомым.

Первый приз (4 миллиона евро) выпал на билеты, купленные в основном в городе Вильяльба (провинция Луго), а также в Малаге, Мадриде, Сантандере, Кадисе, Мурсии и нескольких других городах. Этот выигрыш будет распределен между несколькими людьми — поскольку каждый билет делится на десятые доли (из-за высокой стоимости билета — 200 евро, десятая часть стоит 20 евро). Одна десятая билета, таким образом, выигрывает 400 тысяч.

Вторая премия — 1,25 миллиона евро — разделена между игроками, купившими выигрышный номер в более, чем 50 населенных пунктах Испании, в том числе в Кантабрии, Бискайе, Мадриде, Валенсии, Кордове, Оренсе, Балеарских островах и других регионах страны.

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