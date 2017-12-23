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Путин: Надо снизить уровень бедности в России, ее масштабы унизительны


МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости снижения уровня бедности в России. По словам президента, ее нынешние масштабы унизительны.

"Нам, безусловно, нужно продолжить работу по снижению количества людей, имеющих доходы ниже прожиточного минимума, снизить бедность, уровень и массовость, масштаб которой представляет угрозу для стабильности и единства нашего общества", - сказал Путин на съезде "Единой России" в субботу.

Он подчеркнул, что такая ситуация "просто унижает людей".

"Нетерпимой должна быть ситуация, когда человек с востребованной профессией, квалификацией за свой труд получает мизерную зарплату, буквально сводит концы с концами", - добавил президент. 

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