Силуанов: Россия не ведет с Украиной переговоров по долгу, диалог идет в суде

МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Россия не ведет с Украиной переговоров по долгу, диалог идет в суде, сообщил РИА Новости российский министр финансов Антон Силуанов.

"Ничего не изменилось. У нас с Украиной переговоров нет, переговоры идут в кассационных инстанциях, то есть в суде", - сказал он.

Суверенные еврооблигации Украины на 3 миллиарда долларов были размещены в пользу РФ на нерыночных условиях (со ставкой купона 5% годовых) в конце 2013 года. До конца 2015 года Киев исправно обслуживал долг, однако затем допустил дефолт по этим облигациям. Высокий суд Лондона 29 марта 2017 года обязал Украину выплатить долг. В июне Киев обжаловал это решение, слушания в апелляционном суде запланированы на январь 2018 года.