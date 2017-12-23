Медведев: Правительство продолжит поддерживать бюджеты регионов и импортозамещение

МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Правительство России продолжит поддерживать региональные бюджеты, а также процесс импортозамещения в промышленности и в сельском хозяйстве, заявил премьер-министр и председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.

"Мы должны продолжить работать над повышением устойчивости нашей экономики, в том числе поддерживая региональные бюджеты, реализуя крупные инфраструктурные проекты, а также обеспечивая эффективное импортозамещение в промышленности и сельском хозяйстве", - заявил Медведев на съезде партии "Единая Россия".