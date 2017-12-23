Мантуров: Машины проекта "Кортеж" со дня на день начнут поступать в спецгараж президента

МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил РИА Новости, что машины проекта "Кортеж" со дня на день начнут поступать в спецгараж президента РФ.

"Со дня на день начнут поступать", - сказал Мантуров, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, это касается всей автомобильной линейки.

Проект "Кортеж" предполагает создание семейства автомобилей - лимузин, седан и минивэн - на единой модульной платформе для первых лиц государства. Ответственным исполнителем проекта является ФГУП "Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ". Производственным партнером проекта выступает компания Sollers Вадима Швецова. Инвестиции бюджета на проект составляют 12,4 миллиарда рублей.