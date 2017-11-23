Башкирия получит значительные ресурсы из тех, что выплатит АФК "Система"

МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Глава Башкирии Рустэм Хамитов положительно оценивает заключение мирового соглашения между "Роснефтью" ROSN и АФК "Системой" AFKS и рассчитывает, что республика прямо или косвенно получит значительные ресурсы из тех, что выплатит АФК "Система".

В пятницу вечером "Роснефть" сообщила, что все участники судебного спора "Роснефти", "Башнефти" BANE, Башкирии и АФК "Система" подписали мировое соглашение. По нему АФК обязуется выплатить "Башнефти" 100 миллиардов рублей не позднее 30 марта 2018 года при поддержке Российского фонда прямых инвестиций и Сбербанка SBER. После уплаты этой суммы стороны обязуются отказаться от взаимных претензий.

"Ситуация с подписанием мирового соглашения завершает судебные разбирательства, завершает сложности, которые были во взаимоотношениях между компаниями. Республика, я уверен, что получит в этой части значительные ресурсы из тех, что будут выплачены АФК "Системой" – прямо или косвенно в виде дивидендов. Это уже покажет дальнейшее рассмотрение этого дела", - сказал Хамитов журналистам в кулуарах съезда ЕР.

Он отметил, что мир всегда лучше ссоры. "Поэтому в данном случае, я думаю, что все придет в норму, все успокоится", - сказал глава Башкирии.