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Москва надеется в 2018 г подписать соглашение об экономическом сотрудничестве с Нью-Дели


 

НЬЮ-ДЕЛИ, 23 дек - ПРАЙМ. Власти Москвы рассчитывают в следующем году подписать соглашение об экономическом сотрудничестве с Нью-Дели, заявил в субботу министр правительства Москвы - глава департамента внешнеэкономических и международных связей столицы Сергей Черемин.

"Мы ранее очень активно сотрудничали со столичной территорией Дели. У нас до прошлого года действовала программа сотрудничества: мы обменивались делегациями экспертов, часто принимали бизнес-миссии. Мы планируем возобновить это сотрудничество в следующем году. По крайней мере, мы предложили нашим коллегам проект сотрудничества до 2020 года", - сказал Черемин журналистам, комментируя итоги прошедшего в пятницу в Нью-Дели форума "Российско-индийский бизнес-диалог".

Он выразил надежду, что такая инициатива будет воспринята положительно, а уже в начале 2018 года эта программа будет подписана.

"Тем более что на федеральном уровне эта программа получила полную поддержку. Все понимают, что не только наши столицы, но и крупнейшие мегаполисы сегодня являются драйверами развития экономики. Мы планируем сотрудничать не только с Дели, но и с Мумбаи как с финансовым центром. Мы также хотели бы активно сотрудничать с Бангалором, так как там расположены крупнейшие технопарки. Есть прекрасный опыт развития стартапов", - указал собеседник.

По его словам, сотрудничество в области цифровых технологий, создание технопоясов и индустриальных парков могло бы стать "очень серьезным элементом нашего российско-индийского партнерства". 

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