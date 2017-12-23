Совбез ООН по инициативе США ввел новые международные санкции в отношении КНДР

ООН, 23 дек - ПРАЙМ. Совет Безопасности ООН ввел новые международные санкции в отношении Северной Кореи, подготовленная США резолюция была принята в пятницу единогласно и получила номер 2379. В этом году СБ ООН уже в третий раз ужесточил санкции против Пхеньяна.

Новые меры расширяют торговое эмбарго против Северной Кореи и еще больше урезают возможности Пхеньяна получать средства из-за рубежа. Документ предполагает заморозку активов и введение запрета на поездки в отношении 15 человек (среди них представители шести банков за рубежом и "руководитель программы развития оружия массового поражения" Ким Йон Вик) и всего министерства народных вооруженных сил. Несмотря на то, что голосование по документу было назначено накануне в четверг, редактирование отдельных его положений продолжалось вплоть до заседания.

Резолюция предписывает всем странам ООН выслать на родину северокорейских трудовых мигрантов "немедленно, но не позднее чем до конца 2019 года". Изменения в этом пункте были сделаны, по словам зампостпреда РФ при ООН Владимира Сафронкова, по настоянию РФ: изначально давался срок в 12 месяцев на высылку рабочих. При этом правки были внесены "в последнюю минуту".

По оценке США, ежегодно благодаря высоким налогам, которые платят работающие за рубежом граждане КНДР (около 30 тысяч - в РФ, до 80 тысяч - в Китае), Пхеньян получает более 500 миллионов долларов. При этом, согласно резолюции, высылка не коснется перебежчиков, беженцев и просителей убежища, которым, в случае возвращения на родину, грозит наказание.

После принятия резолюции вступает в силу запрет на увеличение объема поставок КНДР сырой нефти более 4 миллионов баррелей в год. С 1 января также вводятся ограничения на поставки почти 90% нефтепродуктов: КНДР будет разрешено получать до 500 тысяч баррелей продуктов нефтепереработки всех типов, включая бензин, дизель и керосин, о поставках которых государства должны отчитываться перед комитетом СБ. Эксперты Совбеза, в свою очередь, будут уведомлять членов ООН, когда будет достигнута отметка в 75% от разрешенного количества. После отметки в 95% государства должны будут прекратить продажу и поставки нефтепродуктов до конца года. Все страны мира, согласно проекту, должны будут пресекать попытки нелегального импорта нефти в Северную Корею.

При этом члены СБ ООН будут готовы к еще большему сокращению поставок бензина в КНДР в случае нового ракетного или ядерного испытания.

Документ также запрещает закупки у КНДР продовольствия, сельскохозяйственной продукции, станков, электрооборудования и оборудования для работы с полезными ископаемыми, что должно лишить Пхеньян 200 миллионов долларов дохода. В 2016 году, по данным США, доход с продажи по данным категориям составил 10% экспортных доходов страны. Меры вводятся в дополнение к запретам, установленными девятью предыдущими резолюциями СБ (принимаемыми с 2006 года), которые запретили КНДР экспортировать уголь, текстильную продукцию, морепродукты, железо, и другие элементы, составляющие основу экспорта страны.

Резолюция вводит запрет на прямые и непрямые поставки, продажу и передачу Северной Корее транспортных судов, промышленного оборудования, железа и стали. Данное положение не касается поставок запчастей для гражданских самолетов. На данный момент в авиапарке страны стоят Ан-24, Ан-148, Ил-18, Ил-62, Ту-134, Ту-154, Ту-204 различных модификаций.

В документе также содержится оговорка, что его положения не затрагивают поставки российского угля в третьи страны через железнодорожно-портовый проект Раджин (КНДР) — Хасан (Россия).