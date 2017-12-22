"Матрешка-Тур" рассчитывает, что первая группа туристов вылетит с Хайнаня в субботу

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 дек - ПРАЙМ. Туроператор "Матрешка-Тур" надеется, что в субботу начнется оформление новых выездных виз для российских туристов, находящихся на китайском острове Хайнань, затем они небольшими группами будут отправляться в Санкт-Петербург через другие города, сообщила РИА Новости представитель компании Елена Бутенко.

Около 150 российских туристов с 19 декабря не могут улететь с китайского острова Хайнань. Туроператор "Матрешка-тур" сообщил, что перенос рейса произошел из-за того, что авиакомпания "Икар" не согласовала предоставление слотов для чартеров с авиационными властями города Хайкоу. Туроператор сообщал, что прорабатываются все возможные способы организации вывоза туристов регулярными рейсами с пересадками и чартерными рейсами через другие города.

Как сообщила представитель туроператора, в настоящее время на острове Хайнань находится 140 туристов. Они все заселены в отели с предоставлением питания.

"Самый сложный вопрос, который было невозможно предусмотреть, это визовый вопрос. Все туристы прибыли по групповому списку визы, а возможность приземлиться борту, который вывезет их по такому же списку всей группой, отсутствует из-за запрета авиационных властей. Единственное решение, которое возможно, вывозить их группами от 2 до 50 человек. Это возможно на свободных местах на регулярных рейсах и чартерных рейсах других туроператоров с посадкой в каких-то других городах и дальше в Петербург. Вывоз на прямом рейсе невозможен, на данный момент нет ни одного прямого рейса из Санкт-Петербурга", - рассказала Бутенко.

По ее словам, планируется, что оформление новых выездных виз туристов начнется в субботу утром. Необходимое содействие в решении вопроса с получением выездных виз оказывало генеральное консульство РФ в Гуанчжоу.

"С завтрашнего дня, начиная с 8 утра, будет осуществляться трансфер людей из отелей, примерно один раз в час, чтобы обеспечить аннуляции старого группового списка и оформление новых выездных виз. По мере получения виз начнется выписка авиабилетов на все возможные регулярные и чартерные рейсы через другие города с учетом имеющихся свободных мест. Если с 8 утра начнут выдавать визы, первая группа в количестве 24 человек имеет огромные шансы вылететь с острова Хайнань в 10 утра по местному времени через Алма-Ату. Нами забронированы эти места для вылета в субботу", - рассказала представитель туроператора.