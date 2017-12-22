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Совбез ООН по инициативе США ввел новые международные санкции в отношении КНДР


Мировая экономика

ООН, 22 дек /ПРАЙМ/. Совет Безопасности ООН ввел новые международные санкции в отношении Северной Кореи. Подготовленная США резолюция была принята в пятницу единогласно.

Новые меры расширяют торговое эмбарго против Северной Кореи и еще больше урезает возможности Пхеньяна получать средства из-за рубежа. Документ предполагает заморозку активов и введение запрета на поездки в отношении 19 человек (среди них представители восьми банков за рубежом и руководитель программы развития оружия массового поражения) и всего министерства народных вооруженных сил.

Документ также предписывает всем странам ООН в течение года выслать на родину северокорейских трудовых мигрантов.

После принятие резолюции вступает в силу запрет на увеличение объема поставок КНДР сырой нефти более 4 миллионов баррелей в год. С 1 января также вводятся ограничения на поставки почти 90% нефтепродуктов: КНДР будет разрешено получать до 500 тысяч баррелей продуктов нефтепереработки всех типов, включая бензин, дизель и керосин, о поставках которых государства должны отчитываться перед комитетом СБ.

Эксперты Совбеза, в свою очередь, будут уведомлять членов ООН, когда будет достигнута отметка в 75% от разрешенного количества. После отметки в 95% государства должны будут прекратить продажу и поставки нефтепродуктов до конца года. Все страны мира, согласно проекту, должны будут пресекать попытки нелегального импорта нефти в Северную Корею.

Проект также предполагает запрет на экспорт из КНДР продовольствия, станков и электрооборудования, транспортных судов и некоторых видов сырья, включая магнезит и дерево, а также запрет на поставку Северной Корее промышленного оборудования, транспортных судов и металлов.

При этом в документе содержится оговорка, что его положения не затрагивают поставки российского угля в третьи страны через железнодорожно-портовый проект Раджин (КНДР) - Хасан (Россия).

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