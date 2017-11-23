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Леонтьев: Дополнительные иски "Роснефти" к АФК "Система" носили тактический характер


Компании

МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Дополнительные иски "Роснефти" ROSN к АФК "Система" AFKS носили тактический характер, чтобы побудить ответчика к переговорам, сообщил РИА Новости пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев.

"Мы, в общем, не сильно скрывали, если честно, что дополнительные иски скорее тактический характер носят и они преследуют цель побудить ответчиков к переговорам каким-то, реагированию на реальность", - сказал Леонтьев. 

Арбитраж Башкирии в августе частично удовлетворил первый иск "Роснефти", "Башнефти" BANE и Башкирии, взыскав с АФК "Система" и "Система-Инвеста" 136,3 миллиарда рублей убытков, причиненных в 2014 году башкирской нефтяной компании при ее реорганизации. Истцы требовали взыскать 170,6 миллиарда рублей. Решение башкирского арбитража 18 декабря вступило в силу после того, как его оставил без изменения Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд, отклонивший жалобы на судебный акт как ответчиков, так и истцов. 

Судебное заседаниеВсеми участниками судебного спора "Роснефти" и "Системы" подписано мировое соглашение

Взыскание с АФК 136 миллиардов рублей в рамках первоначального иска "Башнефти" могло бы повлечь банкротство компании, что усложнило бы получение средств, заявил Леонтьев.

"Полученные нами сведения о финансовом состоянии АФК "Система" и финансовых предприятий, входящих в контур, содержат в себе достаточно высокие риски. Для выплаты суммы, установленной судом, 136 миллиардов, потребуется банкротство АФК "Система", - сказал Леонтьев.

"Это (банкротство - ред.) означает затягивание процесса, причем нужно не только таким образом привести к банкротству, но и после банкротства каким-то образом изъять и получить эти средства денежные. То есть от 3 до 5 лет, по самым общим расчетам. Плюс дополнительные затраты, судебные издержки и так далее. Все это вместе примерно эквивалентно сумме дисконта. То есть мы рассчитываем сейчас с учетом реального состояния ответчиков получить ту же сумму, только в короткие сроки и при минимизации ущерба как нашим предприятиям, так и предприятиям АФК "Система", и экономике в целом", - добавил он.

"Роснефть" и "Башнефть" 11 декабря подали в арбитраж Башкирии иск к "Системе" и "Система-Инвесту" еще на 131,6 миллиарда рублей. Как пояснили истцы, это размер дивидендов, полученных ответчиками от "Башнефти" с 2009 по 2014 год, за вычетом уплаченных налогов.

"Роснефть" в пятницу сообщила, что все участники судебного спора подписали мировое соглашение. По его условиям АФК "Система" обязуется выплатить "Башнефти" 100 миллиардов рублей не позднее 30 марта 2018 года при поддержке Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и Сбербанка SBER. после полного погашения указанной суммы стороны обязуются отказаться от взаимных претензий.

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Иск "Роснефти" к АФК "Система"

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