Сторонники независимой Каталонии получили абсолютное большинство в парламенте

МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. На прошедших в четверг выборах в региональный парламент Каталонии сторонники независти региона набрали большинство мест.

Как пишет РИА Новости, три партии, которые выступают за независимость Каталонии, в общей сложности получили 70 мест парламента из 135.

Партия "Граждане", выступающая за единство Испании, единственная смогла набрать 1 млн голосов, получив 37 кресел в парламенте.

Напомним, что выборы в парламент Каталонии были назначены Мадридом.

Голосование прошло при рекордно высокой явке: избирательные участки посетили 81% имеющих право голосовать граждан.