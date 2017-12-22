Приостановленные в Хабаровском крае полеты L-410 возобновятся в январе 2018 года

ХАБАРОВСК, 22 дек /ПРАЙМ/. Полеты L-410 в Хабаровском крае, приостановленные после авиакатастрофы в поселке Нелькан, возобновятся в январе 2018 года, сообщил РИА Новости представитель регионального минтранса в пятницу.

Крушение самолета L-410 "Хабаровских авиалиний" произошло 15 ноября при заходе на посадку в поселке Нелькан. На борту были два пилота и пять пассажиров. Шесть человек погибли, выжила девочка 3,5 лет. По предварительным данным, на борту возникла нештатная ситуация, связанная с работой правой силовой установки.

"Авиакомпания "Хабаровские авиалинии" накануне приняла решение о возобновлении полетов L-410. Принятые меры и дополнения, которые были внесены заводом-изготовителем в руководство по летной эксплуатации самолетов, позволяют это сделать. Полеты возобновятся в январе 2018 года", - сказал собеседник.

Он добавил, что сейчас в крае три самолета L-410. В середине января ожидается поставка еще одного.