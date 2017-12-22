FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Приостановленные в Хабаровском крае полеты L-410 возобновятся в январе 2018 года


ХАБАРОВСК, 22 дек /ПРАЙМ/. Полеты L-410 в Хабаровском крае, приостановленные после авиакатастрофы в поселке Нелькан, возобновятся в январе 2018 года, сообщил РИА Новости представитель регионального минтранса в пятницу.

Крушение самолета L-410 "Хабаровских авиалиний" произошло 15 ноября при заходе на посадку в поселке Нелькан. На борту были два пилота и пять пассажиров. Шесть человек погибли, выжила девочка 3,5 лет. По предварительным данным, на борту возникла нештатная ситуация, связанная с работой правой силовой установки.

"Авиакомпания "Хабаровские авиалинии" накануне приняла решение о возобновлении полетов L-410. Принятые меры и дополнения, которые были внесены заводом-изготовителем в руководство по летной эксплуатации самолетов, позволяют это сделать. Полеты возобновятся в январе 2018 года", - сказал собеседник.

Он добавил, что сейчас в крае три самолета L-410. В середине января ожидается поставка еще одного.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ