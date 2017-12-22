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Тайваньская компания First Steamship заходит в проект игорной зоны "Приморье"


ВЛАДИВОСТОК, 22 дек /ПРАЙМ/. Тайваньская судоходная компания First Steamship Company заявила о намерении приобрести акции азиатского оператора казино Summit Ascent Holdings – главного бенефициара крупнейшего в России казино Tigre de Cristal в игорной зоне "Приморье", сообщает Корпорация развития Приморского края.

"По информации представителей Summit Ascent, компания приобретает около 30% акций гонконгского инвестора, которые ранее принадлежали компании Melco International Development Limited. Как сообщили девелоперы проекта игорной зоны, игорный магнат Лоуренс Хо не будет иметь прямой доли в управляющей казино компании, однако по-прежнему сохраняет свои позиции в проекте посредством дочерних компаний", - говорится в сообщении.

По информации представителей First Steamship, сделка совершается "для достижения финансовых целей по долгосрочным инвестициям", а общая сумма покупки составит почти 250 миллионов долларов США.

First Steamship Company - одна из передовых компаний Тайваня в судоходстве и морских перевозках. Она также работает в недвижимости, ритейле и туризме на территории материкового Китая.

Осенью 2015 года в игорной зоне "Приморье" состоялся запуск самого крупного казино в России Tigre de Cristal. Как сообщали власти Приморья, за два года работы казино российский бюджет получил почти 1,2 миллиарда рублей налогов. За это время казино посетили более 850 тысяч гостей, из них 38% иностранцы. В планах руководства реализовать вторую очередь проекта в 2019 году стоимостью 500 миллионов долларов.

Осенью 2017 года Summit Ascent подтвердила намерение создать второй объект в игорной зоне "Приморье".

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