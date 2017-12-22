СБ ООН рассмотрит проект резолюции США о санкциях по КНДР в пятницу в 21.00 мск

ООН, 22 дек - ПРАЙМ. Подготовленный США проект резолюции по ужесточению санкционного режима в отношении Северной Кореи будет вынесен на голосование Совета Безопасности ООН в пятницу в 13.00 (21.00 мск), сообщил РИА Новости дипломат одной из стран-членов Совбеза.

США в четверг распространили в СБ ООН проект резолюции, который введет санкции в отношении 19 граждан КНДР и запретит экспорт продуктов, судов, различного оборудования, в том числе электрооборудования, промышленных металлов, транспортных средств. В тот же день предложенный документ обсудили эксперты стран-членов СБ.