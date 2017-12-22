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Аксенов: Крым рано или поздно возобновит международные рейсы


СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек /ПРАЙМ/. Глава Крыма Сергей Аксенов уверен, что рано или поздно аэропорт "Симферополь" возобновит международные рейсы.

Аэропорт прекратил международные рейсы, после того как попал под санкции после воссоединения Крыма с Россией.

"Я уверен, что общественность в западных странах для себя мнение сложила, что Крым поступил по воле народа и сделал все правильно… Уверен, что Крым, с точки зрения негативной повестки дня, выйдет из этого тренда и можно будет говорить о том, что откроет международные рейсы аэропорт "Симферополь"", - сказал Аксенов в эфире Первого крымского телеканала.

"Крым еще однозначно будет тем регионом, куда иностранные туристы будут приезжать с удовольствием и потом оставлять свои добрые отзывы", - считает он.

По словам Аксенова, началом этого процесса станет смена правительств в странах, агрессивно настроенных к России. "Здесь другого просто быть не может, поскольку сегодня однополярный мир уже невозможен. Это всем понятно", - считает он.

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