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Аксенов: Первым по мосту через Керченский пролив должен проехать президент


СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек /ПРАЙМ/. Глава Крыма Сергей Аксенов считает, что будет правильным, если первым по мосту через Керченский пролив после введения его в эксплуатацию проедет президент страны.

"Не будем загадывать, но я думаю, что все-таки наш лидер, наш президент, поскольку мост - это его детище непосредственно, это его инициатива была. Это самый большой мост в мире на сегодня. Для крымчан это дорога жизни", - сказал Аксенов в эфире Первого крымского телеканала.

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.

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