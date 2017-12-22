Аксенов: Первым по мосту через Керченский пролив должен проехать президент

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек /ПРАЙМ/. Глава Крыма Сергей Аксенов считает, что будет правильным, если первым по мосту через Керченский пролив после введения его в эксплуатацию проедет президент страны.

"Не будем загадывать, но я думаю, что все-таки наш лидер, наш президент, поскольку мост - это его детище непосредственно, это его инициатива была. Это самый большой мост в мире на сегодня. Для крымчан это дорога жизни", - сказал Аксенов в эфире Первого крымского телеканала.

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.