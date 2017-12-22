Boeing и бразильская Embraer подтвердили переговоры о сделке по поглощению

МОСКВА, 22 дек /ПРАЙМ/. Американский авиастроительный гигант Boeing и бразильская авиастроительная компания Embraer SA подтвердили, что ведут переговоры о сделке по поглощению.

Ранее СМИ со ссылкой на источники написали, что Boeing ведет переговоры о покупке Embraer SA за 3,7 миллиарда долларов.

В совместном заявлении компаний говорится, что в ходе переговоров обсуждаются ключевые параметры сделки. "Мы не гарантируем осуществление транзакции по итогам обсуждения", - отмечают стороны.

Потенциальная сделка должна быть одобрена правительством Бразилии, государственными регуляторами, советами директоров обеих компаний и акционерами Embraer.

Boeing выпускает широкий спектр гражданской и военной авиационной техники, разрабатывает космические программы. В структуре Boeing функционируют два крупных подразделения — Boeing Commercial Airplanes, занимающееся строительством гражданских самолетов, и Integrated Defense Systems, которое выполняет космические и военные программы.

Embraer - бразильский авиастроительный конгломерат, один из лидеров мирового рынка пассажирских региональных самолётов.